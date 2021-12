Het is niet toegelaten voor politieagenten om nog Covid Safe Tickets (CST) te scannen. Dat staat in een omzendbrief voor politiediensten en parketten. ‘Wat is het nut dan nog?’, vragen zij zich af.

‘We kunnen niet langer vaststellen of deze of gene restaurantbezoeker een verlopen of vervalst Covid Safe Ticket heeft’, zeggen Brusselse politiebronnen. ‘Er waren al heel wat pv’s opgesteld na een scancontrole ...