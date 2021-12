Hongarije en Polen vangen bot met verzet tegen rechtsstaatmechanisme

De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend voor de rechters van het Hof van Justitie. Maar vaak volgen die wel de advocaat-generaal. Daarom is de uitspraak een tegenslag voor Polen en Hongarije.

Die twee lidstaten stapten in maart naar het Europees Hof van Justitie om de vernietiging te vragen van het rechtsstaatmechanisme. Dat nieuwe instrument werd bijna een jaar geleden via een verordening ingesteld om de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds te beschermen tegen corruptie, fraude en misbruik door de lidstaten. Als dat het geval is, kan de Europese Commissie aan de lidstaten voorstellen om betalingen uit de Europese begroting te schorsen of programma’s niet goed te keuren.

Polen en Hongarije voelden de bui hangen en beseften dat zij het eerste doelwit van het mechanisme dreigden te worden. Ze argumenteerden in Luxemburg dat er geen of een onjuiste rechtsgrondslag was voor de verordening, dat die onverenigbaar was met het Verdrag en dat het beginsel van rechtszekerheid geschonden werd.

Maar die argumenten veegt de advocaat-generaal over de hele lijn van tafel. De rechters van het Hof beginnen nu aan hun beraadslagingen over het definitieve arrest, dat binnen enkele weken al wordt verwacht.

Polen en Hongarije dreigden er eind vorig jaar mee de meerjarenbegroting en het herstelfonds niet goed te keuren vanwege het mechanisme. Ze lieten hun verzet uiteindelijk varen nadat ze de toezegging hadden gekregen dat de Commissie pas actie zou ondernemen na een eventuele uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Daarom stapten ze in maart naar het Hof.

Intussen kon de Commissie wel al op de achtergrond eventuele dossiers opbouwen tegen lidstaten die het niet nauw nemen met het correcte beheer van Europees geld. Op 18 november stuurde ze een waarschuwingsbrief naar de Poolse en Hongaarse regering. Daarin waarschuwde ze dat problemen met de onafhankelijkheid van justitie, de gebrekkige vervolging van corruptie en manke procedures bij openbare aanbestedingen een risico kunnen vormen voor de financiële belangen van de EU en uiteindelijk kunnen leiden tot financiële straffen. Ze deed dat ook onder druk van het Europees Parlement, dat vindt dat de Commissie al veel eerder in actie had moeten schieten tegen Polen en Hongarije.