Werkloosheid blijft verder afnemen

Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is vorige maand gedaald tot een nieuw laagterecord. Ook in Brussel blijft de werkloosheid afnemen.

Op dit moment telt Vlaanderen 34.500 werkzoekenden minder dan een jaar geleden, goed voor een daling van 16 procent. Vooral bij de werkzoekenden die minder dan een jaar werkloos zijn, was de daling fors: -26 procent op een jaar tijd, tot 78.061.

De werkzoekendengraad, de verhouding tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 65 jaar en de volledige beroepsbevolking in die leeftijdscategorie, zat vorige maand met 5,8 procent op het laagste niveau ooit.

‘De daling van het aantal werkzoekenden in Vlaanderen zet zich nu al verschillende maanden door. Net zoals in oktober, breken we vandaag een nieuw record. Dat is hoopgevend’, meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Veel vacatures

Ook in Brussel daalde de werkloosheid sterk. In november telde de hoofdstad 85.477 werkzoekenden, meldt Actiris eveneens donderdag. Dat zijn er 4,9 procent minder op een jaar tijd. De jeugdwerkloosheid (-25 jaar) daalde met 10,2 procent.

Toch blijft Brussel lijden onder hoge werkloosheid, zeker vergeleken met Vlaanderen. 14,9 procent van de beroepsbevolking zit er momenteel zonder baan.

Wel ontving Actiris vorige maand 6.112 vacatures van werkgevers, wat er bijna drie keer zo veel zijn in vergelijking met november 2020.