‘Oostenrijkse ex-kanselier Sebastian Kurz stapt uit politiek’

De Oostenrijkse ex-kanselier Sebastian Kurz zou zich volledig willen terugtrekken uit de politiek. Dat melden de Duitse krant Bild en verscheidene Oostenrijkse media.

In een persbericht maakt de ÖVP, de partij van Kurz, bekend dat de gewezen kanselier om half twaalf een ‘persoonlijk statement’ de deur laat uitgaan. Oostenrijkse en Duitse media hebben het echter al volop over een nakend vertrek van Kurz. Volgens de Kronen Zeitung, de grootste krant van Oostenrijk, kwam de 35-jarige ex-kanselier tot dit besluit na de recente geboorte van zijn zoon. ‘Toen hij zijn kind zag, heeft hij de klik gemaakt’, zeggen ÖVP-bronnen tegen die krant.

De zogenoemde ‘wonderboy van de Oostenrijkse politiek’ verkeert echter al enige tijd in woelig vaarwater. Kurz is momenteel verwikkeld in een corruptieaffaire. De directe entourage van Kurz zou valse opiniepeilingen hebben besteld bij een bevriende krant en die hebben betaald met belastinggeld.

Op 6 oktober viel het ­gerecht binnen in het ambts­gebouw van de jonge kanselier, het ministerie van Financiën en het hoofdkwartier van de ÖVP. Kurz ontkende alles, maar moest onder druk van lekken in de pers en van zijn groene coalitiepartner enkele dagen later toch ontslag nemen. Hij bleef partijvoorzitter en nam de leiding van de ÖVP-fractie op zich.

Ibizagate

Kurz wordt ook verdacht van meineed bij het parlementaire onderzoek naar Ibizagate, waarbij de toenmalige vicekanselier Heinz-Christian Strache van de uiterst-rechtse FPÖ ontslag moest nemen. Kurz zou gelogen hebben over zijn rol bij de benoeming van een vriend aan de top van een overheids­bedrijf. Ontsleutelde tekstberichten op de gsm van die topman doen het ­tegendeel vermoeden. Kurz riskeert in dit dossier drie jaar cel, maar ontkent ook hier alles.

Het vertrek van Kurz zou betekenen dat hij ook afscheid neemt als voorzitter van de conservatieve ÖVP. Die rol zal volgens Oostenrijkse media worden overgenomen door minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer.