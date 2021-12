Twee nieuwe gevallen met omikron in België

Ook het UZ Gent heeft twee gevallen ontdekt van de nieuwe coronavariant omikron. Het gaat om twee stalen die vorige week al afgenomen werden, bevestigt Bruno Verhasselt, hoofd van het laboratorium aan het UZ Gent. Een van de patiënten was recent op reis gegaan, de andere niet.

Zo staat de teller van het aantal omikrongevallen in België voorlopig op vier. Vorige vrijdag bevestigde het UZ Leuven het eerste geval, een 32-jarige vrouw die naar Egypte reisde. Gisteren werd een tweede geval ontdekt.

In de hele wereld gaan labo’s nu op zoek naar de verspreiding van omikron in eigen land. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelt die variant immers als zorgwekkend. Uit de eerste gegevens blijkt dat de variant zich sneller verspreidt. Daarbij omzeilt ze mogelijk de opgebouwde immuniteit.

Om zeker te weten dat het om een besmetting met de nieuwe variant gaat, moet de genetische informatie van het virus uitgelezen worden. Dat is een tijdrovend werk. De onderzoekers worden daarbij geholpen omdat de PCR-test al aangeeft welke stalen verdacht zijn.

Een van de stukjes waarop de PCR-test zoekt, ontbreekt immers bij de omikronvariant, maar niet bij de deltavariant. Zo zijn ook de stalen aan het UZ Gent en UZ Leuven ontdekt.

21 landen

Steeds meer landen melden besmettingen met de omikronvariant. Op de website Gisaid hebben ondertussen 21 landen minstens één geval bevestigd. De meeste besmettingen werden vastgesteld in Zuid-Afrika, waar de teller ondertussen op 172 staat. In Ghana en Botswana werden 33 en 19 gevallen gemeld. Het eerste geval dateert van 8 november, in Zuid-Afrika.