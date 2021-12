Radiopresentator Peter Van de Veire stopt bij MNM

Radiopresentator Peter Van de Veire stopt na 13 jaar bij zender MNM. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Hij noemt de radiozender, waar hij van bij de opstart bij was, ‘een kerngezonde tiener die perfect weet wat-ie (M/V/X) wil’.

Van de Veire was erbij toen de jongerenzender van de VRT in 2009 werd opgestart en zal voor het laatst te horen zijn op MNM op vrijdag 1 april 2022. Dat kondigde hij vandaag aan in zijn ochtendshow. In een persbericht kondigt MNM aan dat het op zaterdag 2 april naar het Sportpaleis trekt voor de Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show voor een groots afscheid.

Woensdag werd Peter Van de Veire 50 jaar. De hele ochtendshow stond in het teken van de zijn verjaardag, maar zal toch vooral herinnerd worden om zijn aankondiging. ‘MNM was altijd mijn radiokind’, zegt Van de Veire in een begeleidend persbericht. ‘Ik was bij de geboorte van een prachtige baby, maakte me af en toe zorgen toen de kleuter opgroeide maar intussen hoor en zie ik een kerngezonde tiener die perfect weet wat-ie (M/V/X) wil.’

Van de Veire blikt terug op 13 ‘spectaculaire’ jaren ‘vol mooie verhalen en prachtige luisteraars’. Hij zegt de jongerenzender ook achter te laten met ‘boel jong en bruisend talent’. De radiocoryfee kreeg doorheen de jaren in de ochtend gezelschap van Lieselot Ooms en Gunther Tiré, Eva Daeleman, Nasrien Cnops, Julie Van den Steen, Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave, jonge talenten die later hun eigen weg baanden door het Vlaams medialandschap. Peter Van de Veire gold ongetwijfeld ook als een mentor.

Peter Van de Veire brak door als presentator bij Studio Brussel. Hij begon daar in 1999 en nam vanaf 2002 het middagblok voor zijn rekening met De Grote Peter Van de Veire show. Samen met Sofie Lemaire verhuisde hij in 2006 naar de ochtend met De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow. De inmiddels 50-jarige radiomaker was er ook bij in het glazen huis op de eerste en tweede editie van Music For Life dat later zou uitgroeien tot de Warmste Week.