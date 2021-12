Justin Bieber was bij ons de meest gestreamde artiest

Dit jaar luisterden we massaal naar de muziek van ­Justin Bieber. Hij is de meest ­gestreamde artiest van Spotify, zo blijkt uit de jaarlijkse Wrapped-lijst.

Bieber neemt over van The Weeknd, die vorig jaar op de eerste plaats stond. In de top vijf staan verder nog Dua Lipa, Ed Sheeran en onze eigen Damso op plaats vijf.

Met hoge noteringen voor ­Ariana Grande, Olivia Rodrigo en Billie Eilish is België een van de weinige Europese landen met zoveel vrouwelijke artiesten in de top vijftien van 2021. Qua artiesten van eigen bodem doen, naast Damso, ook Lost Frequencies en Angèle het goed met een vermelding in de top 50.

In de lijst met succesvolste nummers is ‘Montero’ van Lil Nas X de winnaar. ‘Drivers license’ van Olivia Rodrigo staat op plaats twee, ‘Friday’ van Rito op drie. In Nederland scoorde het nummer ‘Blijven slapen’ van Nelle en Maan het best.

Wereldwijd blijft reggaeton­artiest Bad Bunny uit Puerto Rico de meest gestreamde artiest, net als in 2020. Verder in de lijst: ­Taylor Swift, BTS, Drake en Justin Bieber.