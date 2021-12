Duits onderzoek naar gesjoemel met Peugeot-diesels

Het Duitse gerecht heeft een onderzoek geopend naar gesjoemel met de uitstootgegevens van dieselmotoren in SUV’s van de Franse automerken Peugeot en Citroën.

Het onderzoek werd gisteren ­bevestigd door een woordvoerster van het Openbaar Ministerie van Frankfurt, nadat er berichten over waren verschenen in verschillende Duitse media. Volgens het ­zakenblad Wirtschaftswoche draait het onderzoek rond gesjoemel met de uitstootgegevens van dieselmotoren in SUV-modellen van de Franse autoproducenten Citroën en Peugeot, maar ook van het Japanse Mitsubishi.

Citroën en Peugeot vormden tot voor kort de Franse autogroep PSA, die eerder dit jaar samen met de Italiaanse Fiat-groep opging in het fusiebedrijf Stellantis.

Het onderzoek in Frankfurt lijkt een nieuw hoofdstuk te worden in het schandaal met emissienormen in de autosector, dat ­bekend is geworden onder de naam dieselgate.

Dat schandaal brak uit in 2015, toen in de Verenigde Staten aan het licht kwam dat de Duitse Volkswagengroep met speciale software emissietests in het lab gemanipuleerd had. Daardoor ­leken miljoenen dieselauto’s van VW schoner dan ze in werkelijkheid waren.

Volkswagen is door dieselgate ruim 30 miljard euro kwijtgeraakt aan boetes, juridische kosten en vergoedingen voor gedupeerde autobezitters.

Ook in Frankrijk

Maar het schandaal gaat veel ­verder dan Volkswagen alleen. In verschillende landen zijn andere grote autobedrijven eveneens ­beschuldigd van fraude met de uitstoot van dieselmotoren. Zo schikte Daimler, het moeder­bedrijf van Mercedes-Benz, vorig jaar in de Verenigde Staten voor 1,5 miljard dollar wegens ver­gelijkbare vergrijpen. En in Frankrijk werd het Franse Renault aangeklaagd voor gesjoemel met uitstootgegevens.

Ook Peugeot kreeg in juni van dit jaar al een aanklacht in de bus van het Franse gerecht. De aanklacht was opgesteld door een ­speciaal samengesteld onderzoeksteam en sloeg op 1,9 miljoen Euro 5-dieselvoertuigen die ­verkocht waren door PSA tussen september 2009 en september 2015.

Op basis van de vastgestelde overtredingen meenden de ­onderzoekers dat de maximale boete voor het bedrijf 5 miljard ­euro kan bedragen.