VS dreigen met sancties tegen Rusland: ‘We weten niet of Poetin Oekraïne wil binnenvallen’

De VS voeren de druk op Rusland op om hun troepen aan de Oekraïense grens terug te trekken.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Navo en Oekraïne zaten gisteren samen in de Letse hoofdstad Riga voor overleg over wat volgens Kiev een Russische troepenopbouw is van meer dan 90.000 manschappen.

‘We weten niet of president Poetin de beslissing heeft genomen om binnen te vallen’, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. ‘We weten wel dat hij de capaciteit aan het opbouwen is om dat op korte termijn te doen.’

Blinken dreigde met sancties in geval van verdere escalatie. ‘Mocht Rusland de weg van de confrontatie volgen met betrekking tot Oekraïne, dan hebben we duidelijk gemaakt dat we resoluut zullen reageren, onder meer met een reeks economische maatregelen met een grote impact, waartoe we in het verleden nog niet zijn overgegaan.’

Het Kremlin zei dat het niet kon de-escaleren vanwege een grote concentratie van Oe­kraïense strijdkrachten dicht bij de grens. De Russen vrezen naar eigen zeggen juist dat de Oekraïners zich opmaken om met geweld gebieden te heroveren die worden gecontroleerd door pro-Russische separatisten in de regio Donbas.

Boven op de troepenbewegingen hielden de Russen ook een manoeuvre met meer dan 10.000 soldaten. Zij werden ingezet op meer dan dertig ­oefenterreinen, onder meer op de door Rusland geannexeerde Krim en in de regio Rostov, die grenst aan de oostelijke Oe­kraïense regio’s Donetsk en Loehansk.