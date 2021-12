Jongeren voelen schroom om hulp te zoeken

Jongeren die het door corona fysiek of mentaal lastig hebben, zoeken nog veel te weinig hulp, zeggen de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Een bevraging over het welzijn van jongeren, dit keer jongeren tussen 16 en 25 jaar, toont nog maar eens aan dat deze leeftijdsgroep het bijzonder lastig heeft door de aanslepende coronacrisis. De onduidelijkheid over het eind van de tunnel weegt zwaar. Ruim een op de twee heeft het mentaal lastig. Ze voelen zich paniekerig, angstig, eenzaam, hebben weinig eetlust of slapen slecht. Vier op de tien jongeren melden ook fysieke klachten, zoals hoofd-, rug-, buikpijn of hartkloppingen.

Bij meisjes zijn die klachten meer uitgesproken. Ze voelen zich meer eenzaam, gestresseerd en bezorgd over de toekomst. De Onafhankelijke Ziekenfondsen lieten de bevraging uitvoeren in september jongstleden, bij 1.000 jongvolwassenen.

Toch zochten niet al deze jongeren hulp. Dat deed maar de helft van de jongeren met een fysieke klacht, en een op de drie van de jongeren met een psychische klacht. ‘De meesten zeiden dat ze wel weten waar ze hulp kunnen vinden’, zegt Regina De Paepe van de studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. ‘De drempel blijkt vooral schroom te zijn. Jongeren die wel hulp zochten, zijn daar nochtans tevreden over.’

De meeste jongeren verwijzen voor steun naar hun familie, vrienden en collega’s, en ook naar sociale media en digitale communicatie. Hoe jonger, hoe meer men op sociale media en digitale communicatie terugvalt. Een ruime helft stelt het op prijs dat het leven rustiger is geworden. Maar over een zaak is een meerderheid absoluut ontevreden: de begeleiding die ze van hun (hoge)school kregen, of het gebrek daaraan.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten ervoor om meer aandacht te hebben voor jongeren in kwetsbare situaties, om te blijven strijden tegen vooroordelen over mentale problemen, en om die even belangrijk te achten als fysieke problemen.