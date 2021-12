Nina Lauwaert en Lisa Rooms stellen atletiekbond in gebreke voor niet-selectie EK veldlopen

Nina Lauwaert en Lisa Rooms, afgelopen weekend de nummers een en twee van de CrossCup in Roeselare, zijn het niet eens met hun niet-selectie voor het EK veldlopen (12 december in Dublin) en hebben daarom beslist de Belgische atletiekbond (KBAB) in gebreke te stellen. Dat meldden hun advocaten Ruben Vispoel en Wahib El Hayouni woensdag.

Lauwaert sprak dinsdag al haar ongenoegen uit. ‘Er werden twaalf mannen en maar één vrouw (bij de junioren) geselecteerd. Dit ruikt naar discriminatie zei ze. ‘Ik voel me als vrouw benadeeld. Wat moeten wij nog meer doen om geselecteerd te geraken? Op deze manier vermoordt je ambities, ook bij jeugdatleten, want als je een vrouw bent, geraak je blijkbaar toch nergens.’ Lauwaert hekelde ook het gebrek aan transparantie. ‘Het is nattevingerwerk. Een selectiecommissie beslist, maar niemand weet concreet wie daar in zit. Er komt ook nooit een motivatie achteraf. Ik wil ijveren voor een transparante en eerlijke selectie.’

‘Om volstrekt obscure en willekeurige redenen werden noch Lauwaert, noch Rooms geselecteerd’, klinkt het woensdag in een communiqué van het advocatenkantoor WRight Lawyers. ‘Ze hebben beslist dat het tijd is om op te komen (en op te treden) tegen de beslissing van de KBAB. Niet alleen voelen zij zich persoonlijk gegriefd door de beslissing van de KBAB, zij vinden ook ook dat het tijd is dat de KBAB de vrouwencompetitie op gelijke voet behandelt als de mannencompetitie.’

Lauwaert en Rooms stellen de atletiekbond in gebreke en hopen op die manier alsnog een selectie af te dwingen voor het EK in Dublin. ‘De hoop is dat de KBAB op minnelijke wijze erkent dat zijn besissing op geen enkele manier te rijmen valt met wat van een hedendaagse sportbond verwacht mag worden. Doet de KBAB dat niet, wordt principieel een kortgedingprocedure aangevat.’

‘Hoewel zij alle vertrouwen hebben in de goede afloop van de door hen ondernomen demarches, wensen zij uiteraard ook in de toekomst constructief samen te werken met de KBAB, met het oog op het ontwikkelen van een objectief selectiebeleid en -criteria’, eindigt het communiqué.

Topsportcoördinator : ‘Niveau vrouwen gewoon niet hoog genoeg’

Rutger Smith, topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) en lid van de selectiecommissie van Belgian Athletics, had maandag nog zijn keuze voor de niet-selectie van Lauwaert verdedigt.

Als selectiecriterium hanteert Belgian Athletics al enkele jaren het potentieel om top twintig te halen op het EK veldlopen. Daar is volgens Smith niet aan voldaan, noch bij de elite, noch bij de beloften vrouwen.

‘We hebben analyses gemaakt en daaruit blijkt dat de vrouwen niet in de buurt komen van top twintig’, zegt Smith. ‘We hebben gekeken naar prestaties uit het verleden, de selectiecross in Roeselare en de wedstrijden van de voorbije weken. Nina Lauwaert, de winnares bij de vrouwen in Roeselare, is minder in vorm dan in 2018, en toen werd ze 22e op het EK. Dan is het moeilijk verdedigbaar om ze te sturen. Het niveau bij de vrouwen is gewoon niet hoog genoeg. Daar kan ik vrij duidelijk over zijn.’