Oostenrijkse chirurg amputeert verkeerd been en moet boete betalen

Een Oostenrijkse chirurg is woensdag veroordeeld tot het betalen van een boete, nadat ze bij een patiënt het verkeerde been had geamputeerd. Dat meldt de regionale rechtbank van Linz, in het noorden van het land. Volgens de rechter is de chirurg schuldig aan ‘verwonding door ernstige nalatigheid’. De chirurg spreekt echter van ‘een menselijke fout’.

De 43-jarige chirurg had voor de operatie van haar 82-jarige patiënt het verkeerde been gemarkeerd en werd zich twee dagen later pas bewust van haar fout. De rechtbank legde haar een geldboete van 2.700 euro op, waarvan de helft met uitstel, en wees 5.000 euro aan schadevergoeding toe aan de vrouw van de intussen overleden patiënt, die zich burgerlijke partij gesteld had.

De chirurg klaagde een gebrek in de controleketen in de operatiezaal aan. Ze werkt intussen in een ander ziekenhuis. Ze kan nog tegen het vonnis in beroep gaan. De ziekenhuisdirectie stelde in een verklaring dat ‘de oorzaken en omstandigheden’ van de medische fout ‘nauwkeurig’ werden geanalyseerd.