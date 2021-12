Naar jaarlijkse traditie maakt de Amerikaanse first lady een groot schouwspel van de kerstdecoratie in het Witte Huis. Dit jaar is Jill Biden aan zet, die de ambtswoning met tweeënveertig kleurrijke bomen aankleedde. Heel anders waren de kerstversieringen ten huize Trump: first lady Melania kreeg jarenlang kritiek om haar kille witte taferelen. Kijk en vergelijk mee in bovenstaande video.