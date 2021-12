Ibrahimovic heeft nog ‘een eitje te pellen’ met Lukaku: ‘Hij heeft een groot ego en denkt dat hij een kampioen is’

Zlatan Ibrahimovic heeft nog eens gesproken. In een interview met Corriere della Sera kwam hij, naar aanleiding van zijn nieuwe boek, nog eens terug op het incident van vorig jaar met Romelu Lukaku.

Op 26 januari speelden beide topspitsen tegen elkaar in de kwartfinales van de Coppa Italia. In San Siro won Inter toen met 2-1 dankzij een late goal van Christian Eriksen, maar de Milanese derby werd ontsierd door een opstootje tussen Lukaku en Ibrahimovic. Daarbij zou de Zweed onder andere ‘Ga naar je moeder en doe je voodooshit, kleine ezel’ gezegd hebben.

Bijna één jaar later kwam Ibrahimovic nog eens terug op de affaire. ‘Ha, de derby in de beker’, lachte de Zweedse spits. ‘Lukaku begon eerst te mekkeren tegen Romagnoli en daarna tegen Alexis Saelemaekers. Ik kwam ertussen om mijn ploegmakkers te verdedigen, waarna hij mij persoonlijk aanviel. Ik was geshockeerd want we waren ooit teamgenoten bij Manchester United.’

‘Lukaku heeft een groot ego, hij denkt dat hij een kampioen is en hij is heel sterk. Maar ik groeide op in de getto van Malmö. Als iemand mij wild aanvalt, dan zet ik hem op z’n plek. En dus raakte ik hem op een gevoelige plek, de rituelen van zijn moeder. Waarna hij de controle verloor’, aldus de intussen 40-jarige Ibrahimovic.

‘En toch… We verloren die match en ik kreeg een rode kaart, waarna ik geblesseerd raakte. Er gebeurden veel slechte dingen. Zouden Lukaku’s rituelen mij echt geraakt hebben? Ik heb dan maar wat vrienden gevraagd om voor mij te bidden. Met Romelu zelf heb ik ook nog een eitje te pellen. Ik hoop hem snel weer te ontmoeten. Dit moet uitgevochten worden op het veld. Ik haat trouwens niemand, al zeker Lukaku niet.’