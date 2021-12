Gems vanavond nog bijeen over mogelijke strengere maatregelen voor binnenactiviteiten

Premier Alexander De Croo heeft een breed advies gevraagd aan expertengroep Gems over de maatregelen voor binnenactiviteiten, zo vernam De Standaard. Dat advies wordt ‘zo snel mogelijk’ verwacht. De expertengroep komt vanavond nog bijeen om de epidemiologische situatie te doorlichten en de bestaande maatregelen tegen het licht te houden.

Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) pleitte in VTM Nieuws en VRT Nws voor een vervroegde bijeenkomst van het Overlegcomité. ‘We zien dat de meest pessimistische scenario’s van de modellen nu overschreden worden, dus bijkomende krachtige maatregelen zijn nodig’, zei hij. Concreet pleitte hij ervoor om grote indooractiviteiten te schrappen tot 15 december. ‘Laten we indoor recreatie een aantal weken stopzetten om te zorgen dat de druk op intensieve zorgen terug naar normale proporties gaat.’

Hij heeft het dan over theatervoorstellingen, concerten en indoor sportactiviteiten. ‘Ik denk dat we deze maatregelen nu moeten nemen om ervoor te zorgen dat we kerst en nieuwjaar in een min of meer normale sfeer zouden kunnen vieren’, aldus Jambon.

Hij kreeg meteen bijval van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). ‘We zullen onze contacten nog verder moeten beperken. En het is heel duidelijk dat de activiteiten die binnen doorgaan moeilijk echt goed te beveiligen zijn. Ik denk dat we ons moeten beraden of we vandaag voldoende sterke maatregelen hebben op dat vlak’, zei hij bij de start van de persconferentie over de nieuwe teststrategie.

Of daar ook een Overlegcomité over moet samenkomen, liet de Vooruit-vicepremier in het midden, omdat dat een bevoegdheid van de premier is. Hij pleitte wel voor een ‘coherent pakket aan maatregelen’ om ‘de activiteiten in alle leeftijdsgroepen in lijn te brengen met wat nodig is in de strijd tegen de pandemie’. ‘Ik ben samen met premier De Croo bereid daar beslissingen in te nemen.’ Vandenbroucke kijkt onder meer naar vrijetijdsbesteding als cultuur en andere evenementen, maar ook naar het onderwijs en de jeugdactiviteiten.

Gems vanavond nog bijeen

Het kabinet van premier Alexander De Croo laat weten dat de eerste minister intussen het advies van het coronacommissariaat en de expertengroep Gems heeft gevraagd. Er zal ook contact worden opgenomen met de andere ministers-presidenten en op basis daarvan zal een beslissing worden genomen. Volgens coronacommissaris Pedro Facon komt de Gems vanavond nog samen. Facon zal dat advies analyseren en vervolgens op zijn beurt een advies overmaken aan de premier, minister Vandenbroucke en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Het kabinet van de premier wees er nog op dat de gemeenschappen gisteren nog vroegen om cultuurrepetities opnieuw mogelijk te maken. ‘Daar zijn we niet op ingegaan wegens de moeilijke situatie in de zorg’, klinkt het. Vanuit Vlaanderen kwam die vraag van minister-president Jambon, ook bevoegd voor Cultuur.