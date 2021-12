Tweede besmetting met omikronvariant vastgesteld in ons land

In België is een tweede besmetting met de omikronvariant vastgesteld. De persoon in kwestie ging recent niet op reis en kan ook niet gelinkt worden aan de eerste besmetting in ons land.

Het was microbioloog Emmanuel André die de tweede besmetting meldde op Twitter. ‘De twee patiënten zijn niet gelinkt aan elkaar.’ De komende uren kunnen volgens nog meer gevallen bevestigd worden, want verschillende stalen worden nog onderzocht.

Ook viroloog Marc Van Ranst bevestigt het tweede omikrongeval in ons land. ‘Het nationaal referentielaboratorium onderzoekt momenteel nog andere verdachte stalen.’

Het staal was afkomstig uit Fanstalig België. Het is man met milde symptomen die gevaccineerd is en geen reisgeschiedenis heeft naar zuidelijk Afrika of andere plaatsen heeft. ‘Dat betekent dat dit onder de radar al langer circuleert in Europa, waarschijnlijk nog niet heel lang’, zegt Van Ranst aan Radio 1. Er wordt nog verder onderzocht waar en hoe de persoon zijn besmetting heeft opgelopen.

Op 26 november kwam een eerste besmetting aan het licht. Het ging toen om een jonge vrouw die via Turkije naar Egypte was gereisd en elf dagen na terugkomst in België milde griepsymptomen had ontwikkeld.

De variant is intussen in meerdere Europese landen vastgesteld, naast België ook in Nederland, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Spanje en Zweden. De omikronvariant zou veel besmettelijker zijn dan zijn voorgangers. Maar over het ziekteverloop en de werking van vaccins is nog weinig bekend.