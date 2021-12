Colruyt gaat goedkope zelftests verkopen

Supermarktketen Colruyt verkoopt vanaf morgen covid-19-zelftests in haar winkels. Vanaf juli mogen supermarkten, naast apothekers, de tests verkopen, maar tot nu deed alleen supermarktketen Alvo en drogisterij Kruidvat dat in België. De zelftests in Colruyt zijn tegen 3,5 euro per stuk beduidend goedkoper.

Wie afspreekt in groep of met mensen die kwetsbaar zijn voor covid-19, wordt aangeraden om vooraf een zelftest af te nemen. Het is, bovenop vaccinatie, een manier om preventief om te gaan met het virus. Maar in België waren de zelftests lange tijd alleen in apotheken beschikbaar. Die boden ze aan tegen 7 à 8 euro. ‘Die prijs is wat hij is omdat wij het nodige advies geven over het juiste gebruik van de test’, zei Luc Serrano, woordvoerder van de Belgische apothekersvereniging APB aan De Standaard.

Ondertussen mogen ook supermarkten zelftests aanbieden. In het buitenland gebeurde dat al, en veel goedkoper. In ons land sprongen Alvo en Kruidvat op de kar, maar zij krijgen nu gezelschap van Colruyt. De supermarktketen werkt nauw samen met Newpharma, de online apotheek van Colruyt, die de tests ook online zal aanbieden.

De winkelketen benadrukt alleen kwalitatieve testen te verkopen die goedgekeurd werden door het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Mogelijk wordt de verkoop nog uitgebreid naar de Okay-winkels van Colruyt. De tests zullen bij Colruyt 3,5 euro kosten. Bij Kruidvat vind je al verpakkingen van vijf voor net geen 17,5 euro (3,5 euro per stuk).

Zelftests zijn vooral geschikt om hogere virale ladingen op te sporen en zeggen dus wie er meer besmettelijk is. ‘Je detecteert er in de eerste plaats de superverspreiders mee’, zei microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) eerder aan onze krant. ‘De betrouwbaarheid bedraagt 80 procent als de test correct is uitgevoerd.’