Uber geeft Brusselse chauffeurs vergoeding van 500 euro

Taxibedrijf Uber heeft beslist om een fonds van 1 miljoen euro op te richten om de chauffeurs te ondersteunen die sinds vrijdag geen ritten meer kunnen uitvoeren in Brussel. De in aanmerking komende chauffeurs ontvangen 500 euro.

Alle chauffeurs met een VVB-vergunning (voor diensten voor het verhuur van voertuigen met een bestuurder) die minstens tien ritten hebben uitgevoerd via het Uber-platform in oktober en november 2021, krijgen van Uber een vergoeding van 500 euro. De betaling gebeurt automatisch, de chauffeurs moeten geen actie ondernemen.

• Opinie | Wordt een veilige rit naar huis een luxe?

Het bedrijf hoopt daarmee zijn chauffeurs te ondersteunen, ‘terwijl de regering belangrijke stappen onderneemt in de richting van een noodoplossing.’ Dat staat te lezen in een mail naar de chauffeurs.

Het Brusselse hof van beroep heeft vorige week geoordeeld dat chauffeurs niet langer kunnen werken met de Uber-app in de hoofdstad. Chauffeurs werkten in Brussel voor Uber in een grijze legale zone, maar vorige week oordeelde het Brusselse hof van beroep dat de veelgebruikte VVB-vergunning door chauffeurs onwettig is. De chauffeurs moesten onmiddellijk ophouden met hun diensten. Daarop trokken zij de straat op. Het dossier bezorgt de Brusselse regering heel wat kopzorgen. Zeker nu de reguliere taxichauffeurs op straat dreigen te komen als er een oplossing wordt gevonden voor Uber.