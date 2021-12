Minstens drieduizend boeren nemen volgens de Boerenbond deel aan de acties in alle Vlaamse provincies.

In totaal hadden zich woensdagochtend zowat drieduizend boeren ingeschreven voor de tractorenactie, waarbij de boeren rond 14 uur op de kleine ringwegen rond Roeselare, Gent, Tienen, Geel en Hasselt gingen rijden. ‘We merken dat we met meer dan verwacht zijn’, zegt Boerenbond-woordvoerster Vanessa Saenen.

Hinder

In Leuven zijn zowat 120 tractoren rond 11 uur begonnen aan een rondje op de ring. Dat veroorzaakt ‘serieuze hinder’, verklaarde de Leuvense politie. De tractoren kwamen woensdagvoormiddag toe in de stad vanop de Tiensesteenweg. Daar ontstond al een serieuze file door de voertuigen. Op de Leuvense ring nemen de tractoren de twee beschikbare rijvakken in. Na Leuven trekt de colonne richting Tienen, onder begeleiding van de Leuvense lokale politie, waar er ook op de ring een rondrit gehouden zal worden.

Vanuit Geraardsbergen vertrok woensdag een colonne tractoren richting Gent. ‘Wij beseffen dat er een stikstofprobleem is door de uitstoot van ons vee’, zegt Patrick Mertens, voorzitter van Boerenbond Geraardsbergen. ‘We willen heel graag meewerken aan het oplossen ervan en nemen de handschoen op. Maar momenteel voelen we ons vooral geviseerd omdat men voor de landbouw veel strengere uitstootnormen oplegt dan voor de industrie. We willen vooral rechtszekerheid zodat we aan onze toekomst kunnen werken.’

Stikstofkader

De boeren protesteren met hun actie tegen het uitblijven van een stikstofkader door de Vlaamse regering, waardoor onzekerheid over vergunningen voor landbouwers bestaat. Volgens de Boerenbond worden zo ‘bedrijfsmodellen en toekomstplannen onderuitgehaald’.

Eerder beloofde de Vlaamse regering al dat ze nog voor het einde van het jaar met een definitief stikstofkader zou komen. De Boerenbond hekelt echter dat het sinds mei stil is gebleven rond het dossier en vreest dat er in 2021 geen duidelijkheid meer komt.

‘Dat is waarom we nu op straat komen’, zegt Saenen. ‘We vragen aan de regering om ons niet in de steek te laten.’