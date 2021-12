Tel Aviv voor het eerst duurste stad om in te leven

Tel Aviv heeft Hongkong, Parijs en Zürich voorbijgestoken als duurste stad om in te leven.

Volgens het jaarlijkse onderzoek van The Economist Intelligence Unit is de Israëlische stad vijf plaatsen gestegen op de ranking. Voor het eerste staat ze op de eerste plaats. Parijs en Singapore staan nu op een tweede plaats, gevolgd door Zürich en Hongkong. Daarna volgen New York, Genève, Kopenhagen, Los Angeles en Osaka.

Vorig jaar stonden Parijs, Hongkong en Zürich nog samen bovenaan de lijst.

Dat Tel Aviv nu de ranking aanvoert, heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de sterke Israëlische munt. De sjekel is in waarde toegenomen tegenover de dollar. Ook de prijzen voor transport en boodschappen zijn toegenomen.

De ranglijst wordt elk jaar samengesteld door prijzen van meer dan 200 goederen en diensten in 173 steden om te rekenen naar prijzen in Amerikaanse dollars. Door de pandemie en de impact daarvan op de economie is de ranking dit jaar stevig door elkaar geschud. De transportkosten kenden een grote toename door de stijgende olieprijzen. En ook de kosten voor vrije tijd, tabak en persoonlijke hygiëne stegen aanzienlijk.

Rome is de meeste plaatsen gezakt, van de 32ste tot de 48ste plaats. De Iraanse hoofdstad Teheran is net zoals vorig jaar de grootste klimmer, met een sprong van de 97ste naar de 29ste plaats.

De Syrische hoofdstad Damascus is de goedkoopste stad om in te leven, gevolgd door de Libische stad Tripoli en de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent.