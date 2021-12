‘Ghislaine Maxwell was aanwezig toen Epstein mij misbruikte’

Op de tweede dag van het proces tegen Ghislaine Maxwell getuigde een vrouw – bekend onder het pseudoniem Jane – die Epstein van seksueel misbruik beschuldigt. Volgens haar nam Maxwell zelf soms ook deel.

Jane zei dat Epstein haar meerdere keren heeft misbruikt toen ze veertien jaar was. ‘Wie was het vaakst mee in de ruimte waar je seksueel contact had met Jeffrey Epstein toen je veertien jaar was?’, vroeg aanklager Alison Moe. ‘Ghislaine Maxwell’, antwoordde ze.

Ze vertelde in de rechtszaal dat Maxwell soms aanwezig was tijdens het misbruik en dat ze ook soms deelnam.

Maxwell probeerde bevriend te raken met de meisjes. Door met hen te gaan winkelen en naar de bioscoop te gaan, leerde ze hen – en hun zwakke plekken – kennen. Dat gebeurde ook bij Jane. Maxwell en Epstein benaderden haar in de zomer van 1994 toen ze op kamp met haar vrienden een ijsje aan het eten was. Nadien bleven ze contact houden.

Ze zei dat Epstein haar voor het eerst misbruikte in zijn huis in Palm Beach. ‘Epstein trok zijn broek naar beneden. Hij trok me op hem en begon op mij te masturberen. Ik was verstijfd van angst. Ik had nog nooit een penis gezien.’

Piloot

Ook een voormalige piloot van de privéjet van de Amerikaanse miljardair getuigde op het proces. Larry Visoski, die bijna dertig jaar voor Epstein heeft gewerkt, verklaarde dat onder anderen de Amerikaanse ex-presidenten Donald Trump en Bill Clinton en de Britse prins Andrew aan boord van het vliegtuig hebben gezeten.

Visoski vertelde de rechtbank dat hij nooit enige seksuele activiteit heeft gezien tijdens de vliegreizen. Niet-begeleide passagiers zagen er volgens hem altijd ouder uit dan twintig jaar. Maar hij heeft nooit hun leeftijd gecheckt.

‘U hebt nooit seksuele handelingen met minderjarige meisjes gezien?’, klonk het. ‘Nooit’, antwoordde hij. Wel was de cockpitdeur volgens hem altijd gesloten. Maar volgens de verdediging kon hij de cockpit altijd verlaten, bijvoorbeeld voor een sanitaire stop.

Sekstrafiek

Epstein werd in 2019 gearresteerd op ­beschuldiging van misbruik van minder­jarige meisjes tussen 2002 en 2005. Het blijft een raadsel hoe hij al die tijd zijn gang kon blijven gaan. De gevallen zakenman pleegde in 2019 zelfmoord in de cel. Ghislaine Maxwell, de voormalige levens­gezellin van Jeffrey Epstein, staat in New York terecht voor haar rol in de door Epstein opgezette sekstrafiek van minderjarige meisjes.