Wanneer moet ik in quarantaine? En wat doe ik als ik corona heb? Uw vragen beantwoord

Wat als uw kind besmet is? En wat houdt een hoogrisicocontact precies in? Nu het virus ons land in zijn greep heeft, zoeken steeds meer mensen concrete antwoorden op deze vragen.

1. Wat moet ik doen als ik een hoogrisicocontact (langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter zonder mondmasker contact met iemand die mogelijk al positief was) heb gehad?

U zult het bericht krijgen dat u zich zo snel mogelijk moet laten testen en u moet in quarantaine. Via contacttracing kunt u een code bemachtigen waarmee u een PCR-test kunt laten uitvoeren. Binnenkort zullen risicocontacten via de site mijngezondheid.be doorgegeven kunnen worden, waardoor u ook daar een code zult kunnen krijgen. Test u negatief, dan is de quarantaine voorbij. Test u positief, dan moet u tien dagen in isolatie – te beginnen vanaf de dag waarop u getest bent.

2. Wat als ik lichte symptomen heb?

Als u symptomen hebt, blijft het belangrijk om u te laten testen. Ga niet naar de huisarts. Vul de vragenlijst op mijngezondheid.be in. Zo kunt u zonder de hulp van de huisdokter een testcode krijgen. Wie symptomen vertoont, kan zich ook in een apotheek laten testen.

3. Ik test positief. Wat nu?

Je blijft minstens 10 dagen thuis in thuisisolatie en zeker zolang je nog symptomen hebt. Dat kan langer aanhouden dan 10 dagen. Je mag geen bezoek ontvangen. Je mag je huis niet verlaten, behalve op een eigen terras of in je eigen tuin. Heb je huisgenoten? Dan isoleer je je ook van hen.

Een contactonderzoeker zal polsen naar je hoogrisicocontacten. Denk dus zeker al eens na met wie u in de afgelopen dagen contact hebt gehad en noteer hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Hiermee helpt u het contactonderzoek vooruit en assisteert u bij het indammen van de epidemie.

4. Wanneer contacteer ik mijn huisarts?

U belt de huisarts best niet onnodig. U kunt hem alvast ontlasten door geduldig op een testcode te wachten, die zelf te genereren via mijngezondheid.be of door u, bij symptomen, in de apotheek te laten testen. Ga zelf spontaan in quarantaine na een hoogrisicocontact of een positief resultaat.

Afwezigheidsattest nodig voor het werk? Via mijngezondheid.be kunt u alvast een briefje krijgen dat geldt voor 36 uur. Moet u toch tien dagen in quarantaine, dan neemt u het best contact op met uw huisarts om de papieren in orde te brengen.

5. Mijn kind test positief. Wat moet ik doen?

In principe moet de besmette persoon in isolatie. De huisgenoten volgen de regels die voor hoogrisicocontacten gelden: in quarantaine en zo snel mogelijk een test afleggen. Indien die negatief is, mag je uit quarantaine. Extra waakzaamheid is uiteraard aan te raden. Verlucht het huis regelmatig, was vaak je handen en deel geen spullen met de zieke persoon.

Dat is de theorie. Natuurlijk is het helemaal niet evident of wenselijk om (jonge) kinderen te isoleren. U kan dan een quarantainevoorschrift krijgen en met de hele familie de isolatie samen uitzitten. U mag de quarantaine op het einde van de isolatieperiode na een negatieve test weer verlaten. Zusterkrant Het Nieuwsblad meldt wel dat er verwarring bestaat bij deze regels. Het coronacommissariaat zal woensdagnamiddag het herziene testbeleid toelichten.