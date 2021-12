Arbeidsauditeur verzegelt depot van pakjesbedrijf GLS

Nadat er tientallen inbreuken zijn vastgesteld bij een inspectie bij GLS – waaronder illegale tewerkstelling – laat de Mechelse arbeidsauditeur het depot in Puurs verzegelen. De pakjessector ligt steeds meer onder vuur.

De sociale inspectie is vanochtend binnengevallen in het depot van pakjesbedrijf GLS, een dochterbedrijf van het Britse Royal Mail, in Puurs. Daarbij werden al 33 inbreuken op deeltijdse arbeid vastgesteld, vijf zwartwerkers betrapt en één persoon zonder geldige verblijfsvergunning, zegt de Mechelse arbeidsauditeur Gianni Reale tegenover De Standaard. Hij laat het depot verzegelen.

De inval komt er op een moment dat de koerierbedrijven steeds meer in het vizier van het gerecht komen te staan (DS 24 november). Vooral bij bedrijven die hun pakjes thuis laten leveren door zelfstandige onderaannemers wordt bij inspecties geregeld overtredingen tegen de sociale wetgeving vastgesteld. Omdat de sociale inspectie ook in het verleden al meermaals inbreuken heeft vastgesteld bij GLS, besloot Reale eerder dit jaar zelfs om het pakjesbedrijf te vervolgen omdat het ‘minstens medeplichtig’ zou zijn aan ‘structurele sociale fraude’.

GLS zei eerder al niet te willen reageren op de beschuldigingen, en zegt ‘met vertrouwen’ het proces af te wachten. Maar de verzegeling dreigt roet in het eten te gooien voor het pakjesbedrijf, waar het momenteel alle hens aan dek is door de drukke eindejaarsperiode. Vorige week nog werd een Belgisch depot van het Nederlandse postbedrijf PostNL, in Wommelgem, ook verzegeld, nadat er onder meer inbreuken tegen zwartwerk waren vastgesteld (DS 22 november).