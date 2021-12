Blind getrouwd-deelnemer Christophe Ramont kreeg dit voorjaar de diagnose dat hij hiv-positief is. Op Wereldaidsdag deelt hij dat mee op Instagram en via Sensoa, het Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid. ‘Hiv is dit jaar 40 jaar oud, net als ik.’

‘Neen, ik heb geen aids’, schrijft Blind getrouwd-deelnemer Christophe Ramont op Instagram. ‘Maar dit voorjaar kreeg ik wel de diagnose dat ik hiv+ ben.’ Met die woorden wil Ramont al meteen een misverstand uit de wereld helpen, want aids is het eindstadium van de ziekte waarbij de hiv-waarden zo hoog oplopen dat je eraan sterft. Met de behandelingen die we vandaag in ons land kennen, is die kans zeer klein.

De 40-jarige Gentenaar deelt zijn hiv-status op Wereldaidsdag omdat hij merkt dat de kennis over de diagnose in ons land nog altijd heel beperkt is. En dat weegt op de mensen die met hiv door het leven gaan. ‘Ga je hier aan dood of niet?’, werd hem gevraagd na zijn diagnose, stelt Ramont in een video voor Sensoa. Maar het onderzoek en de behandeling is ondertussen vergevorderd. ‘Vandaag kan je hiv niet meer overdragen als je je medicatie trouw inneemt’, benadrukt Ramont. ‘Niet detecteerbaar is niet overdraagbaar’, klinkt het daarom vaak in bewustwordingscampagnes.

Geen geheimen

Ramont was naar eigen zeggen niet van plan ‘om terug te kruipen in de hiv-kast’. Geheimhouding doet meer kwaad dan goed, ondervond hij zelf. ‘Ik heb er jaren over gedaan om uit de kast te komen als homoseksuele man’, zegt hij. Hij putte inspiratie uit een interview met cartooniste Eva Mouton. ‘Geheimen maken eenzaam’, zei zij. ‘En dat klopt’, vindt Ramont’, ‘als je geheimen alleen moet dragen dan weegt dat loodzwaar.’

In zijn verklaring benadrukt de Gentenaar dat we ‘maar gewoon normaal’ moeten doen tegen mensen met hiv. Zelf had hij het geluk om goed opgevangen te worden door zijn vrienden, familie en het hiv-referentiecentrum in Gent. Maar in de voorbije maanden zegt hij ook heel wat verhalen gehoord te hebben van mensen die het niet durven zeggen of die slechte reacties kregen.

40 jaar oud

Het hiv-virus werd veertig jaar geleden ontdekt. Over de hele wereld stierven al 33 miljoen mensen aan aids. In 1996 brak een levensreddende combinatietherapie door. Met een cocktail aan hiv-remmende medicijnen kon het hiv-virus onderdrukt worden zodat aids uitblijft. Het dodentol daalde spectaculair in westerse landen, maar toegang tot die medicijnen is niet overal ter wereld gelijk verdeeld. Vooral Afrikaanse landen worstelen ermee. In 2020 stierven volgens de VN nog altijd 680.000 mensen aan aids. Met Wereldaidsdag op 1 december vragen hiv-organisaties aandacht voor de strijd tegen het virus.

In België werden in 2020 17.018 mensen met hiv medisch opgevolgd. In dat jaar werden 727 nieuwe hiv-diagnoses gesteld, 21 procent minder dan het jaar ervoor. Sciensano vermoedt dat de pandemie en de verminderde sociale contacten een rem hebben gezet op het virus. Bovendien is er vandaag in ons land met PrEP ook preventieve medicatie mogelijk. Een dagelijkse pil maakt het mogelijk om geen hiv meer op te lopen.