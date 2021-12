Woensdag blijft wisselvallig

Woensdag start eerst regenachtig en winderig. Later wordt het wisselvallig met enkele opklaringen maar ook buien. De maxima schommelen van 5 tot 10 graden, meldt het KMI. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.

De wind is eerst nog krachtig aan zee en vrij krachtig in het binnenland uit zuidwest, met ‘s ochtends rukwinden van 60 tot 75 kilometer of wat meer. Na de doortocht van de regenzone ruimt de wind naar west tot noordwest en wordt hij matig in het binnenland.

Ook ‘s avonds en ‘s nachts is er kans op buien. In de Ardennen kunnen die intens en winters zijn. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +5 graden aan zee.

Donderdag wordt het wisselvallig en vrij koud met sneeuwbuien in de Ardennen en (winterse) buien elders in het land. Aan zee verwacht het KMI de meeste en de felste buien, eventueel vergezeld van een donderslag. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en +5 graden aan zee.

De rest van de week wordt het vrij koud en wisselvallig met opnieuw sneeuwbuien in de Ardennen en ook elders kans op winterse neerslag.