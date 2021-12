Aantal dagelijkse besmettingen stijgt met 12 procent, stijging vertraagt

Hoewel het aantal dagelijkse besmetting nog steeds stijgt, vertraagt die stijging wel licht. Dat blijkt woensdagochtend uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Mogelijk – al is het natuurlijk afwachten – komt de piek er aan.

Tussen 21 en 27 november zijn er dagelijks gemiddeld 17.839 coronabesmettingen geregistreerd in ons land. Het gaat om een stijging van 12 procent. Daarmee lijkt de groei van het aantal besmettingen verder te vertragen. Dat zie je ook aan het reproductiegetal, dat met 1,07 (-6 procent) steeds dichter bij 1 komt. Enkel wanneer het getal hoger is dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

‘Tot voor kort zaten we met stijgende besmettingscijfers van plus 20 en plus 30 procent. Dan is dit inderdaad een duidelijke vertraging van het tempo van de stijging’, zei viroloog Steven Van Gucht van Sciensano gisteren nog. ‘En in het verleden heeft die vertraging bijna altijd betekend dat we richting de top gingen. Hopelijk is dat hier ook het geval, want de situatie in de ziekenhuizen moet dringend verbeteren.’

Toch is er geen garantie dat dit betekent dat er een daling zit aan te komen, stelde biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) woensdag. ‘Begin november zagen we na een felle stijging ook een krimp, maar daarna schoten de cijfers weer omhoog. We moeten er nu dus voor zorgen dat er op de krimp een plateau en een daling volgen. Er moet zo snel mogelijk een minnetje voor de evolutie van de cijfers. Daarvoor kijken we wel met een scheef oog naar de lagere scholen. Als daar geen bijkomende maatregelen genomen worden, wordt het niet eenvoudig de curve te doen keren.’

Er werd met 118.000 afgenomen testen meer getest dan een week eerder. De positiviteitsgraad bedraagt momenteel 16,1 procent (+0,5 procent).

Volgens de laatste cijfers van Sciensano is het overigens nog steeds de deltavariant die alomtegenwoordig is in ons land.

Tussen 24 en 30 november zijn dagelijks 320,4 mensen in het ziekenhuis opgenomen met covid-19. Het gaat om een stijging van 10 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er liggen momenteel 3.750 coronapatiënten in het ziekenhuis (+ 13 procent), 780 patiënten hebben intensieve zorg nodig (+ 19 procent).

Er stierven dagelijks gemiddeld 40,7 mensen aan covid-19 (+12 procent). Daarmee ligt de dodentol sinds de start van de pandemie in ons land op 27.015.

75 procent van de Belgische bevolking is dubbel gevaccineerd of kreeg een prik van het Janssensvaccin. Op 29 november hadden al 1.590.175 mensen in België een boosterprik gekregen. De effecten van die prik zijn al voelbaar in de rusthuizen die opnieuw herademen.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.