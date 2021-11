Meerdere doden bij schietpartij in Amerikaanse school

Bij een schietpartij in een Amerikaanse middelbare school zijn dinsdag drie leerlingen omgekomen. Er vielen verder nog zes gewonden, waarbij één leerkracht. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt.

De schietpartij deed zich voor in een middelbare school in Oxford, ten noorden van Detroit. De drie doden zijn vermoedelijk allemaal leerlingen. Zes andere mensen, onder wie een leerkracht, liepen schotwonden op. Over hun toestand is voorlopig niets bekend.

De vermoedelijke schutter, een vijftienjarige leerling, is opgepakt. De politie kon hem binnen de vijf minuten na aankomst inrekenen. Hij had een handvuurwapen bij zich maar verzette zich niet.

Volgens de politie zijn er zo’n 15 tot 20 schoten afgevuurd. Het lijkt erop dat de scholier alleen heeft gehandeld. De verdachte wil voorlopig geen verklaringen afleggen.

[22:32] Tom Sonck