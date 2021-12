De ‘onelegante’ middelvinger van Éric Zemmour

De presidentskandidatuur van Éric Zemmour komt er na een turbulent weekend. Zo werd hij onder meer op beeld vastgelegd, terwijl hij zijn middelvinger opstak naar een voorbijganger.

Net voor Zemmour naar Marseille zou afreizen, kreeg hij te horen dat de tabloid Closer zou uitpakken met de zwangerschap van zijn jonge raadgeefster en campagneleidster Sarah Knafo, met wie hij al intiem op de cover stond van ­Paris Match. Het magazine zou ­insinueren dat de baby Zemmours vierde kind is.

Misschien was dat nieuws de ­reden waarom hij in Marseille maar een schaduw was van de Zemmour die de voorbije weken door Frankrijk trok. Het begon al slecht, toen hij niet in Marseille van de trein stapte, waar antifa-manifestanten hem stonden op te wachten, maar wel in Aix-en-Provence. Zijn bezoek aan de oude stad duurde amper vijftien minuten, waarin hij – omgeven door ­politie en journalisten – geen woord wisselde met burgers of ­winkeliers. Een bezoekje aan de Vieux Port werd afgeblazen en het bisdom vroeg hem om geen discours te houden voor de Notre-Dame-de-la-Garde-basiliek.

Voor de camera’s zei Zemmour nog dat de stad ‘het antivoorbeeld is voor het land. Als er niets verandert, zal Frankrijk een immens Marseille worden’. Toen hij in zijn auto weer koers zette naar het station, wenkte een passante hem. Ze begroette hem met een middelvinger, waarop Zemmour hetzelfde deed. Hij voegde er nog ‘Et bien profond’ aan toe. Een president onwaardig, klonk het.

Het was inderdaad ‘erg onelegant’, erkende Zemmour ondertussen zelf. In het verleden was hij ook niet altijd uiterst elegant. Onbegeleide minderjarige asielzoekers noemde hij ‘dieven, moordenaars, verkrachters’, moslims in Frankrijk ‘een volk in het volk’.

Zondag houdt Zemmour zijn eerste echte verkiezingsmeeting, in ­Parijs.