Oud-stafchef Trump werkt mee aan onderzoek bestorming Capitool

Mark Meadows heeft alsnog zijn medewerking verleend aan de commissie de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt. De laatste stafchef van Trump werd in september gedagvaard met onder anderen oud-adviseur Steve Bannon, maar had in eerste instantie geweigerd.

Hij zou in de cel kunnen belanden als hij daaraan vasthoudt. Bannon is reeds in beschuldiging gesteld en riskeert de cel.

Meadows heeft al documenten overgedragen en zal volgens de commissie snel een eerste verklaring afleggen. Trump heeft al herhaaldelijk uitgehaald naar de werkzaamheden van de commissie waarbij hij ongefundeerd bleef herhalen dat er bij de presidentsverkiezingen van 2020 fraude is gepleegd.

De commissie werd opgericht om de rol van Trump en zijn entourage te onderzoeken bij de aanval op het parlementsgebouw in Washington, waarbij meerdere slachtoffers vielen.