Patrick Lefevere ziet hoofdsponsor Deceuninck vertrekken naar team Van der Poel

Deceuninck, tot dit seizoen nog titelsponsor van het team van Patrick Lefevere, wordt vanaf 2022 een nieuwe cosponsor van Alpecin-Fenix. Naast de ploeg van Mathieu van der Poel zal het ook vrouwenploeg Plantur-Pura sponsoren.

Deceuninck, een West-Vlaamse producent van ramen en deuren verbindt zich voor vier jaar aan het team van de broers Roodhooft en zal op het achterwerk van de renners te zien zijn. ‘Ik ben zeer verheugd om te deze samenwerking met Alpecin-Fenix aan te kondigen’, zegt Francis Van Eeckhout, ceo van de Deceuninck Group. ‘Het ondersteunen van zowel jong talent als vrouwenwielrennen zijn twee waarden die we allebei hoog in het vaandel hebben staan.’

‘We hebben de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt, maar we zijn nog lang niet aan het einde van deze reis. Deceuninck aan boord krijgen, naast onze huidige partners, zal ons de middelen geven om ons huidige niveau te bevestigen en tegelijkertijd om onze toekomstige ambities verder te ontwikkelen en te concretiseren.’

Lefevere: ‘hun goed recht’

Deceuninck was drie jaar lang hoofdsponsor van het wielerteam van Patrick Lefevere. Met Quick-Step als tweede sponsor. Volgend seizoen verdwijnt het echter van de trui van Remco Evenepoel en co.: Quick Step Alpha Vinyl wordt een seizoen lang hoofdsponsor. ‘Een sponsorcontract heeft een einddatum. Het is hun goed recht om daarna een andere verbintenis aan te gaan’, zegt Patrick Lefevere.

‘Ik heb Deceuninck een voorstel gedaan om bij te tekenen voor vijf jaar als hoofdsponsor, maar daar wilden ze niet op ingaan. Ik lees nu dat ze voor vier jaar tekenen bij Alpecin, weliswaar als sponsor op de poep. Blijkbaar hadden ze wat tijd nodig om in te zien dat het in het wielrennen toch niet zo slecht is. Of ik het de broers Roodhooft kwalijk neem? Neen, absoluut niet. Dan zouden anderen ook kwaad moeten zijn op mij.’