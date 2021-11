Al meer dan veertig omikron-gevallen vastgesteld in Europa

Zeker 44 mensen in de Europese Unie hebben tot nu toe positief getest op de omikronvariant van het coronavirus. De nieuwe variant blijkt ook al langer dan gedacht de ronde te doen op ons continent.

De variant is vastgesteld in België, Nederland, Duitsland, Italië, Portugal, Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Spanje en Zweden, en op Réunion, een Frans overzees departement ten oosten van Madagaskar.

Volgens het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) zijn de meeste positief geteste mensen onlangs in Afrika geweest. Niemand is er voor zover bekend ernstig ziek van geworden en er zijn in Europa ook geen sterfgevallen bekend. Daarnaast zijn er enkele verdachte gevallen, waarbij nog niet zeker is dat het om de omikronvariant gaat.

Langer in omloop

Afgelopen week werd voor het eerst, door Zuid-Afrika, melding gemaakt van deze gemuteerde variant. Tegen dan was de variant al tot in Europa verspreid. In teststalen die op 19 en 23 november in Nederland zijn afgenomen heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de zorgwekkende variant aangetroffen.

De tot nog toe enige vaststelling van de variant in ons land, was in een staal die werd afgenomen op 22 november, bij een jonge vrouw die elf dagen eerder was teruggekeerd uit Egypte, via Turkije.

Binnen Nederland

De omikronvariant van het coronavirus heeft zich ook al binnen de landsgrenzen van Nederland verspreid. Een van de mensen die de variant al eerder heeft opgelopen, buiten de veertien mensen die besmet terugkwamen uit Zuid-Afrika, was niet op reis geweest. Dat laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu (RIVM) weten.

Het instituut meldde dinsdag eerder al dat twee mensen die op 19 en 23 november positief testten de omikronvariant droegen. Dat is gebleken uit nadere analyse van hun testmonsters. Een van die twee mensen had geen reishistorie, zoals het RIVM dat noemt, de ander was wel onlangs in het zuiden van Afrika geweest.

Besmettelijker

Intussen zijn al tientallen gevallen opgedoken in Europa, Canada, Israël, Hongkong en Japan. De omikronvariant zou veel besmettelijker zijn dan zijn voorgangers. Maar over het ziekteverloop en de werking van vaccins is nog weinig bekend.