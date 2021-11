Vanaf donderdag kan je je op de reservelijst Qvax zetten voor je coronaboosterprik. Maar wat was die Qvax-lijst ook alweer, word je zo écht sneller gevaccineerd en moet je geen rekeninghouden met de tijd tussen je laatste prik en de booster?

Wat was de Qvax-lijst ook alweer?

‘Het is de centrale elektronische reservelijst voor covid-19-vaccins in een vaccinatiecentrum in jouw buurt’, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid ...