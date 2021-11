Europese Commissie verslikt zich in Maria en Kerstmis

De Europese Commissie heeft een intern document over inclusieve communicatie ingetrokken, nadat een polemiek leek te ontstaan over suggesties om bepaalde woorden en uitdrukkingen niet meer te gebruiken.

Zeg liever ‘beste collega’s’ in plaats van te mijnheren en te ­mevrouwen wanneer je een ­publiek toespreekt. Ga er niet van uit dat iedereen christen is. Zeg daarom beter ‘de vakantie is stresserend’ in plaats van ‘Kerstmis is stresserend’. En in plaats van ‘Maria en John zijn een internationaal koppel’, kun je evengoed ‘Malika en Julio zijn een ­internationaal koppel’ gebruiken als je een verhaal met een voorbeeld wilt illustreren. En let ook op om automatisch naar het woord ‘politiemannen’ te grijpen.

Het zijn maar enkele voorbeelden uit een document van 32 bladzijden over inclusieve communicatie, met richtlijnen voor de medewerkers van de ­Europese Commissie. Het initiatief ging uit van het kabinet van de Maltese eurocommissaris voor ­gelijkheid, Helena Dalli. Het moest ‘de diversiteit van de Europese cultuur illustreren en de ­inclusieve houding van de Commissie ­tegenover alle levensvormen en religieuze overtuigingen van ­Europese burgers laten zien’.

Maar in Italië schoot het document in het verkeerde keelgat bij rechtse en uiterst-rechtse politici, nadat de krant Il Giornale ­geschreven had dat Kerstmis en Maria voortaan op de taboelijst stonden in Brussel. ‘Maria, de moeder. Jozef, de vader. Leve Kerstmis. Hopend dat niemand in Europa zich beledigd voelt’, twitterde Matteo Salvini van de Lega. Het Franse weekblad Le Point schreef dat de Commissie haar ‘eigen kleine rode boekje van het antiseksisme en de gelijkheid in elke vorm’ had samengesteld.

Helena Dalli liet intussen weten dat de richtlijnen worden ingetrokken. Het uitgelekte document was niet ‘rijp en beantwoordde niet aan alle kwaliteitseisen van de Commissie. Er is duidelijk meer werk nodig’.

De Commissie blijft overtuigd van het belang van inclusieve communicatie, zei woordvoerder Eric Mamer, die benadrukte dat de richtlijnen niet bindend waren bedoeld.