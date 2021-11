Beveiligingslek bij 150 types HP-printers ontdekt

Door een beveiligingsprobleem kunnen hackers inzage krijgen in de documenten die met zo’n 150 printers van HP afgedrukt worden. Ook de wachtwoorden waarmee de printers aan een intern netwerk gekoppeld zijn, liggen voor het rapen. HP heeft ondertussen een patch beschikbaar gemaakt, die het probleem moet verhelpen.

Dat meldt beveiligingsfirma F-Secure. Het bedrijf merkte het probleem vorige lente al op, en signaleerde het aan HP dat nu dus een oplossing klaar heeft. HP erkent het probleem, en stelt via zijn website een update beschikbaar voor het probleem.

De personen die het onderzoek hebben uitgevoerd zeggen dat hacken mogelijk was door bijvoorbeeld een ‘besmet’ lettertype in een document te plaatsen en dat op de printer af te drukken. Vervolgens was het mogelijk toegang te krijgen tot de documenten die gescand, geprint of gefaxt zijn met het toestel. Als het virus ook de logingegevens onderschept, komt heel het netwerk in gevaar.

Volgens F-Secure is dat niet bepaald de meest eenvoudige manier om te hacken, maar wel een realistische. Zo kan bij iemand die een malafide site bezoekt meteen opdracht worden gegeven om een document automatisch af te drukken. Zo zou de printer besmet raken met een virus. Voor hackers met ‘beperkte capaciteiten’ is dit wellicht wel te moeilijk, aldus de onderzoekers.

Het beveiligingsbedrijf wijst erop dat een printer die aan een netwerk gekoppeld is eigenlijk ook een computer is, en dus ook beveiligingsupdates nodig heeft.