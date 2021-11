Dejan Veljkovic geeft hallucinant interview: ‘Ik ben vrijgesproken en kijk ernaar uit om weer te beginnen’

Terwijl er in ons land steeds meer details bekend raken over de zaak-Propere Handen, heeft spijtoptant Dejan Veljkovic voor het eerst zijn versie van de feiten verteld in de media. In een interview met de Servische krant Zurnal neemt de Servische Belg een loopje met de waarheid en vertelt hij onder meer dat hij ernaar uitkijkt om opnieuw aan de slag te gaan als makelaar.

‘Ik ben vrijgesproken’, beweert Dejan Veljkovic tegenover Zurnal in zijn eerste interview sinds hij in opspraak kwam in de zaak-Propere Handen. ‘Justitie heeft een ernstige fout begaan en schaamt zich daarvoor. Ik zal een vergoeding vragen (enkele honderdduizenden euro’s, red.). Drie jaar lang heb ik mijn job niet kunnen doen, vooral na mijn gevangenisstraf had ik het erg zwaar. Nu zal ik mijn makelaarslicentie terugkrijgen. Nu kan ik doorgaan met het werk dat ik 23 jaar heb gedaan.’

Feit is dat een Brusselse rechtbank in november de tuchtstraf die het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) uitsprak tegen Veljkovic, nietig verklaarde. Daarop vroeg de Servische Belg bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond opnieuw een aanvraag voor een makelaarslicentie aan. De kans is groot dat de KBVB dat verzoekt ook inwilligt, omdat anders wordt ingegaan tegen de beslissing van de rechter. Maar wat Veljkovic vergeet is dat de uitspraak rond het strafdossier in Operatie Propere Handen nog moet worden gedaan.

Als spijtoptant ontloopt hij een effectieve gevangenisstraf, maar wordt Veljkovic niet vrijgesproken, zoals hij zelf beweert. Hij is gestraft met vijf jaar cel met uitstel en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro. Bovendien riskeert hij zijn statuut van spijtoptant te verliezen en als een normale verdachte te worden berecht indien hij betrapt zou worden op een leugen. Ook de kans dat hij zijn makelaarslicentie ook na de uitspraak in het strafdossier kan behouden is zo goed als onbestaande, zeker gezien zijn betrokkenheid in het luik rond matchfixing. Bovendien lijkt zijn naam in het Belgisch voetbal verbrand en lijkt de kans klein dat er nog Belgische clubs of spelers met hem willen samenwerken op korte termijn.

‘Alsof ik een moord heb gepleegd’

‘Ik heb mijn werk altijd eerlijk gedaan’, houdt Veljkovic zijn onschuld in Zurnal evenwel staande. ‘Iedereen kent mijn reputatie in België en in Europa. Ik kan niet wachten om weer aan het werk te gaan. Over een paar dagen is alles geregeld.’ In hetzelfde interview geeft Veljkovic nog mee dat hij met een aantal nieuwe mensen gaat werken, onder wie Ivan Adzic, een ex-voetballer en de vader van ex-Anderlecht-speler Luka Adzic. ‘Hij is een goeie man.’

Voorts sneert Veljkovic ook nog naar de Belgische justitie en media. ‘Het is verschrikkelijk om te zien wat er over mij is geschreven. Alsof ik een moord had gepleegd. Ik ben gearresteerd en gevangen gehouden voor dingen waarmee ik niets mee te maken had. Ik kon niet spreken in de media en ze veroordeelden me zonder dat ik mezelf kon verdedigen. Zelfs mijn vrouw Maria zat dertig dagen in voorlopig hechtenis. Ik ben haar veel verschuldigd. Je kunt je niet voorstellen wat ze de afgelopen drie jaar heeft meegemaakt.’