Het Witte Huis is volledig klaar voor Kerstmis nu de ambtswoning van top tot teen versierd is. Een van de kerstbomen krijgt extra veel aandacht omdat hij volhangt met foto’s van oud-presidenten. Vooral de foto van Donald en Melania Trump in de presidentiële boom doet de wenkbrauwen fronsen. Het is algemeen geweten dat de verhouding tussen Trump en Biden gespannen is.