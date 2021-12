Éric Zemmour, de man die Frankrijk belooft te redden van de ondergang

De Fransen kiezen volgende lente een nieuwe president. En in de aanloop daarnaartoe gaat het vooral over één man. Nee, dat is niet president Emmanuel Macron. Het gaat om een man die nog maar net kandidaat is, maar wel al maandenlang in de belangstelling staat. Het beeld dat hij van Frankrijk schetst is erg donker. Éric Zemmour trekt naar de Franse kiezer, met de belofte om een einde te maken aan wat hij het verval van zijn land noemt.





Ruud Goossens verdiept zich al een tijdje in rechts en uiterst-rechts in Frankrijk. Hij vertelt waar Zemmour vandaan komt, welke snaar hij raakt bij de kiezers en of Zemmour naast Le Pen ook Macron kan pijn doen bij de presidentsverkiezingen in april.