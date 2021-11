Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid reageert op Weyts voorstel onderwijs prioritair te vaccineren: ‘Eerst overleg nodig’

‘Eerst moet er overleg komen, dan moet de politiek een keuze maken’, klinkt het bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Weyts wil het onderwijspersoneel prioritair laten vaccineren.

Onderwijzers en personeel in kinderopvang moeten voor Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) prioritair gevaccineerd worden. Weyts zoekt nu zelf naar mogelijkheden. Hij bekijkt, zo stelt hij vanochtend op Radio 1 in De Ochtend, twee pistes: ofwel wordt er via een prioritaire stroom in de vaccinatiecentra gewerkt, ofwel met busjes die langs scholen rijden.

Op dit moment zijn 74 scholen volledig gesloten, naast tientallen scholen waar één of meerdere klassen in quarantaine zitten. Verschillende scholen uit het Leuvense stelden vandaag nog dat de druk in het onderwijs ‘niet houdbaar’ is. Weyts relativeert wel het aantal scholen in quarantaine: ‘Het gaat om 74 scholen op een totaliteit van bijna 4.000’, aldus minister Weyts.

Weyts gelooft niet dat de quarantaines op scholen een oplossing bieden, en wil ‘absoluut verhinderen dat we heel het onderwijs in lockdown gaan plaatsen’. ‘De eerste slachtoffers van zo’n afstandsonderwijs of gesloten scholen zijn de meest kwetsbare kinderen’, aldus Weyts. En dus moet er prioritair gevaccineerd worden.

Eerst overleg nodig

Of dat haalbaar is, kan Joris Moonens, woordvoerder Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid niet zeggen. ‘We willen geen pistes uitsluiten, maar er moet eerst overleg komen tussen de bevoegde ministers’, stelt Moonens. Daarna moet er met het Agentschap en de arbeidsgeneeskundige diensten in het onderwijs gekeken worden naar wie welke rol kan spelen, wat haalbaar is en welke capaciteit er is in de vaccinatiecentra.

Hoe snel er geschakeld kan worden, kan Moonens ook niet zeggen. ‘We moeten alle opties bekijken en dan moet er een politieke keuze gemaakt worden’, aldus Moonens.