Vandaag zacht weer, vanaf morgen beduidend kouder

We krijgen dinsdag een grijze en regenachtige dag, met zachte maxima. Dat meldt het KMI. Ook woensdag blijft het aanvankelijk zacht, maar daarna wordt het opnieuw kouder.

Op de Ardense hoogten is de neerslag dinsdag eerst nog winters, alvorens over te gaan in regen. Het wordt gevoelig zachter met maxima van 4 à 5 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden aan zee. De westenwind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u in het binnenland en tot 70 km/u aan zee.

Vanavond en aan het begin van de nacht blijft het betrokken met perioden van regen of motregen. In het tweede deel van de nacht gaat het vanaf de kust harder regenen. De minima liggen tussen 3 en 10 graden.

Woensdag begint de dag zwaarbewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het vanaf de kust droger, maar ook kouder met opklaringen. Tegen het eind van de namiddag komen opnieuw buien opzetten vanaf de Noordzee. De maxima worden in de voormiddag bereikt en liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen.

Donderdag wordt het wisselvallig en vrij koud met buien die een winters karakter kunnen aannemen. Aan zee verwachten we de meeste en de felste buien, eventueel gepaard met een donderslag. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 6 graden aan de kust.

Vrijdag genieten we eerst nog van enkele opklaringen. Later wordt zwaarbewolkt vanaf het westen met regen in Vlaanderen, maar sneeuw in de Ardennen. De maxima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.