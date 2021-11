Aantal besmettingen stijgt met 15 procent, 1,5 miljoen Belgen kregen al boosterprik

Het aantal besmettingen blijft stijgen, maar viroloog Marc Van Ranst wijst erop dat die stijging lager ligt dan voordien. Intussen kregen al 1,5 miljoen mensen in ons land een boosterprik.

Tussen 20 en 26 november zijn er dagelijks gemiddeld 17.796 coronabesmettingen geregistreerd in ons land. Het gaat om een stijging van 15 procent, blijkt dinsdagochtend uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er werd met 117.600 afgenomen testen meer getest. De positiviteitsgraad bedraagt momenteel 16,1 procent. Het reproductiegetal daalt licht (-4 procent) en bedraagt nu 1,07. Als het getal hoger is dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Viroloog Marc Van Ranst gaf gisteren in de De Afspraak op Canvas al de cijfers van vandaag mee. Hij wees er op dat hoewel de besmettingen stijgen, die stijging wel lager ligt. ‘En elk lager cijfer is hoopvol. Dus laten we hopen’, stelde Van Ranst. ‘We zitten een tiental dagen na de eerste maatregelen die genomen zijn. Je ziet altijd hetzelfde patroon: eerst gaat het minder snel omhoog, dan volgt een plateau, en uiteindelijk dalen de cijfers. Dat voorspellen is niet moeilijk, maar wanneer dat exact gaat gebeuren, is veel moeilijker.’

Volgens de laatste cijfers van Sciensano is het overigens nog steeds de deltavariant die alomtegenwoordig is in ons land.

Tussen 23 en 29 november werden er verder dagelijks 316,3 mensen in het ziekenhuis opgenomen met covid-19. Het gaat om een stijging van 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er liggen momenteel 3.698 coronapatiënten (+12 procent) in het ziekenhuis, 757 patiënten (+ 16 procent) hebben intensieve zorg nodig.

Er stierven dagelijks gemiddeld 39 mensen aan covid-19 (+15 procent). Daarmee stijgt de dodentol sinds de start van de pandemie tot 26.966.

75 procent van de Belgische bevolking is dubbel gevaccineerd of kreeg een prik van het Janssensvaccin. Op 27 november hadden al 1.521.197 mensen in België een boosterprik gekregen. De effecten van die prik zijn al voelbaar in de rusthuizen die opnieuw herademen.

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.