Paus benoemt Leuvense prof tot lid van Pauselijke Academie voor het Leven

Paus Franciscus heeft professor Chris Gastmans van de KU Leuven benoemd tot lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.

Gastmans is gewoon hoogleraar medische ethiek en hoofd van het Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht aan de faculteit Geneeskunde. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn ethiek en zorg omtrent het levenseinde, ethiek en ouderenzorg, en zorgethiek.

Als gewoon hoogleraar aan de KU Leuven doet Chris Gastmans onderzoek naar de beleving van mensen, onder wie ook zorgverleners, over ethische thema’s in de zorg. Hij is ook directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. In de ethische commissie van het UZ Leuven hakt hij mee knopen door in complexe ethische dossiers. Hij is tevens een internationaal voorvechter van de ‘zorgethiek’ en publiceerde onlangs het boek Kwetsbare waardigheid.

Kerknet meldt dat buiten Gastmans ook de Italiaanse Laura Palazzani, hoogleraar rechtsfilosofie in Rome, benoemd heeft tot lid van de Pauselijke Academie voor het Leven.

Verdediging van het leven

De Pauselijke Academie voor het Leven maakt deel uit van de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van de paus. Het werd door paus Johannes Paulus II opgericht in 1994 en focust op de verdediging van het leven in de context van de biomedische wetenschappen en de rechtspraak. Het heeft zich op die manier al gebogen over onder meer de morning-afterpil en euthanasie.

De academie telt 70 leden. Om benoemd te worden tot de academie hoef je overigens niet katholiek of überhaupt gelovig te zijn. In 2017 stelde Paus Franciscus nog een Argentijnse rabbi en Anglicaanse priester aan.

Gastmans is na de Oostendse arts Philippe Schepens op dit moment de tweede Belg in de academie. Priester en hoogleraar aan de Université catholique de Louvain Michel Schooyans was tot 2017 lid.