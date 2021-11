Noodtoestand in gevangenissen Ecuador met maand verlengd

De president van Ecuador Guillermo Lasso heeft maandag de noodtoestand in de gevangenissen in het land met een maand verlengd, tot 29 december. Sinds begin 2020 zijn al meer dan 300 gevangenen gestorven bij de hevige gevechten tussen leden van rivaliserende bendes.

Wanneer de noodtoestand geldt, kunnen politie en leger ingezet worden in de gevangenissen om ‘de orde en de controle te versterken en te herstellen’, luidt het.

Volgens de president ‘beschikken criminele organisaties die in detentiecentra opereren over geavanceerde wapens en hebben zij blijk gegeven van een hoog niveau van geweld en wreedheid’.

Het staatshoofd had op 29 september de noodtoestand afgekondigd na de dood van 119 gevangenen in een gevangenis in Gayaquil, in het zuidwesten van het land. Zij waren omgekomen bij erg gewelddadige gevechten tussen rivaliserende bendes die banden hebben met de drugshandel en met Mexicaanse en Colombiaanse kartels. Het ging om een van de dodelijkste gevechten in een gevangenis in de Ecuadoraanse geschiedenis. Sommige gevangenen waren in stukken gehakt, onthoofd of verbrand.

In hetzelfde complex vielen op 14 november nog eens 62 andere doden bij nieuw geweld.