Marc Van Ranst: ‘Vaccins waarschijnlijk niet optimaal tegen omikron, toch doorzetten met derde prik’

Volgens viroloog Marc Van Ranst zullen de bestaande vaccins ‘waarschijnlijk minder dan optimaal werken’ tegen de omikronvariant. Toch wil hij alvast doorgaan met de uitrol van de derde prik. ‘Er is ons beloofd dat een update van het vaccin vlot gaat, ja. Tegen de deltavariant hebben we geen nieuw vaccin gezien, hé.’

‘Eerst en vooral moeten we gaan kijken of de vaccins werken tegen de omikronvariant’, aldus Marc Van Ranst in het actualiteitsprogramma De afspraak. Daarvoor is levend virus nodig, in celcultuur, stelt de viroloog. ‘Dat hebben we in België niet, in Zuid-Afrika wel. In Nederland kan men ook stalen nemen. Iedereen zit te wachten op dat eerste isolaat.’

Zijn inschatting is dat de vele veranderingen in het genetisch materiaal van het virus het vaccin minder werkzaam zullen maken. ‘Het zijn er een 50-tal, dat zijn er heel veel. Het gaat niet om een broertje of zusje van de andere stammen. Voor het eerst ligt de omikronvariant er veel verder vandaan.’

Bij de andere, minder afwijkende varianten toonde het vaccin zich al minder efficiënt in het voorkomen van infecties, al beschermt het nog goed tegen zware ziekte, brengt Van Ranst in herinnering. De uitrol van de derde prik zou hij dan ook niet uitstellen: ‘Iedereen is het erover eens dat we daarmee moeten doorzetten, nu we bezig zijn.’

Het tweede spoor moet ook in gang worden gezet, vindt hij. ‘Als het vaccin niet voldoende beschermd, moeten de vaccinontwikkelaars een update maken. Er is ons beloofd dat zoiets vlot gaat, binnen de 100 dagen.’ Technisch kan dat zeker, volgens de viroloog, maar het zou ook om een boutade kunnen gaan. ‘Tegen de deltavariant hebben we ook geen nieuw vaccin gezien, hé.’

Volgens Van Ranst zijn de huidige tests geschikt om de omikronvariant op te sporen, ondanks de vele mutaties. ‘De PCR-test zoekt verschillende genen. Net als bij de Britse variant is alleen het s-gen niet te detecteren met de test, maar dat maakt het net makkelijk om die “specialekes” op te sporen. Van de antigeentesten verwacht ik ook geen probleem.’