Kent u de regel van 4 nog of de raamquota op de trein? De strijd tegen het coronavirus leidde tot nogal wat controversiële maatregelen. Ook vandaag is er weer discussie.

Een nieuwe lijst coronamaatregelen, een nieuwe discussie over wat mag en wat niet. Afgelopen weekend was het weer prijs met de melding in het nieuwe koninklijk ­besluit dat ‘private bijeenkomsten ...