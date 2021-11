Toenadering tussen Verlinden en politievakbonden, acties tijdelijk opgeschort

Het vakbondsfront van de politie zat maandagavond opnieuw samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Na ‘een constructief gesprek’ schort de politie haar protestacties alvast deze week op.

De afgelopen weken protesteerde de politie massaal tegen het uitblijven van een loonsverhoging en het bijsturen van hun pensioen­regeling, met acties die op de weg veel hinder veroorzaakten.

Maar een kentering is in zicht. De gesprekken verliepen maandagavond volgens de aanwezigen ‘constructief’. Zo kregen de vakbonden de belofte dat er aan de zogenaamde NAVAP-regeling, waarbij pensioen vanaf 58 jaar mogelijk is, niet geraakt zal worden. Wel blijft er gezocht worden naar alternatieve functies voor ouderen.

Ook wat het loon betreft, was er vooruitgang. Vrijdag kreeg Verlinden van de regering een mandaat voor bijkomende middelen. Volgens de bonden was die enveloppe ‘nog zeer onduidelijk’. Zo is het afwachten of de gemeenten bereid zijn om mee te betalen en wat de precieze timing is.

De politie eist meer dan 35 euro netto extra per maand, wat Verlinden eerder voorstelde. Donderdag komen de bonden en Verlinden weer bijeen. ‘De acties voor deze week zijn alvast opgeschort om de gesprekken een kans te geven’, zegt Joery Dehaes (ACV). ‘Ik engageer mij om deze onderhandelingen tot een goed einde te brengen’, aldus Verlinden.