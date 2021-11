Romelu Lukaku twaalfde, Kevin De Bruyne in top tien bij uitreiking Ballon d’Or

Romelu Lukaku is op de twaalfde plaats geëindigd in de Gouden Bal, het referendum waarmee het magazine France Football jaarlijks ‘s werelds beste voetballer aanduid. Kevin De Bruyne staat in de top tien, die nog niet bekendgemaakt is.

De 28-jarige Lukaku leidde Inter Milaan afgelopen seizoen met 24 doelpunten in 36 matchen naar een eerste landstitel sinds 2010. Na het seizoen maakte hij voor 115 miljoen euro de overstap naar Champions League-winnaar Chelsea. Op het EK scoorde Lukaku vier keer, maar kon hij niet voorkomen dat de Rode Duivels in de kwartfinales uitgeschakeld werden door toernooiwinnaar Italië.

Naast De Bruyne zijn topfavoriet Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema, Gianluigi Donnarumma, Jorginho, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo en Mo Salah de overgebleven kandidaten voor de Gouden Bal.

Vorig jaar werd de Ballon d’Or niet uitgereikt na een seizoen dat ernstig verstoord werd door de coronapandemie. Messi won de laatste editie in 2019. Eden Hazard werd toen dertiende, Kevin De Bruyne veertiende. Nooit eindigde een Belg in de top drie. Paul Van Himst, in 1965, en Wilfried Van Moer, in 1980, strandden op de vierde stek.

Thibaut Courtois (Real Madrid) is bij de genomineerden voor de Yashin-trofee voor de beste doelman, Jérémy Doku (Rennes) voor de Kopa-trofee voor de beste speler onder 21 jaar.