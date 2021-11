Ruim twee derde van de Belgen weet niet waar ze besmet raken

Bijna zeventig procent van de Belgen heeft geen idee waar ze besmet zijn geraakt met het coronavirus, zo blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van alle Belgen die gecontacteerd werden na een besmetting heeft 68,9 procent van de bevraagden geen idee waar ze hun besmetting opliepen. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano, die afgelopen vrijdag werden gerapporteerd.

Dat betekent dat het achterhalen van hoeveel mensen ze zelf besmet zouden hebben nagenoeg onmogelijk is. Voor de overige 31,1 procent zijn de meest gerapporteerde plaatsen vrijwel steeds dezelfde. Zo zou van de personen die tussen 15 en 21 november werden gecontacteerd een aandeel van 14,82 procent de besmetting thuis hebben opgelopen, 4,67 procent bij familie of vrienden, 3,13 procent tijdens ‘activiteiten voor adolescenten’ en 3,12 procent op het werk.

De contacten die deze personen zouden hebben besmet, zou in 76,4 procent van de gevallen een onbekende zijn, en een gezinslid in 12,96 procent van de gevallen. In een minderheid van de gevallen gaat het om een niet-inwonend familielid (3,24 procent), een klasgenoot (1,74 procent) of een collega (1,73 procent).