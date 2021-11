Terrorist Anders Breivik stuurt slachtoffers brieven met extreemrechtse propaganda

De extreemrechtse Noorse terrorist en massamoordenaar Anders Breivik stuurt vanuit de gevangenis uittreksels van zijn ‘manifest’ naar politici en slachtoffers van zijn aanslagen, melden Noorse media. ‘Intimidatie’, meent de voorzitter van de vereniging van de slachtoffers.

Verschillende leden van de vereniging die de overlevenden van de terroristische aanslagen van Anders Breivik ondersteunt, kregen brieven van de terrorist toegestuurd. Ook de jeugdafdeling van de Noorse socialistische partij - waarvan Breivik in 2011 tientallen leden neerschoot tijdens hun zomerkamp op het eiland Utøya - kreeg een soortgelijke brief.

In zijn brieven schrijft Breivik de geadresseerde met een handgeschreven begroeting aan. Daarna volgt doorgaans een standaard open brief. In de meeste brieven herhaalt hij stukken uit het manifest dat hij publiceerde voor de aanslagen.

Vorige maandag opende Torbjørn Vereide, parlementair vertegenwoordiger van de arbeiderspartij, zo’n brief. ‘Mijn maag trok samen. Ik vond het vreselijk ongemakkelijk, om heel eerlijk te zijn’, verklaarde Vereide aan de Noorse openbare omroep NRK.

‘Bedoeling om bang te maken’

‘Het is gewoon absurd: iemand die je eerst heeft proberen vermoorden, en dan een brief naar je stuurt’, zei de volksvertegenwoordiger nog in de Noorse krant Firda. ‘Maar wat me bang maakt, is dat hoewel ik en de meeste anderen denken dat wat hij schrijft waanzin is, we weten dat er velen zijn die hem steunen.’

‘Ik denk dat hij het doet om ons te laten reageren, zodat hij aandacht krijgt. Ik ervaar het zelf als intimidatie. Hij wil dat we weten dat hij er is, hij wil ons op een bepaalde manier bang maken, aldus Lisbeth Røyneland, voorzitter van de slachtoffervereniging.

‘Het is volstrekt onhoudbaar dat een massamoordenaar brieven naar zijn slachtoffers kan sturen’, zegt Røyneland. Ze vindt dat er vanuit de gevangenis waar Breivik zit actie moet komen om de brieven te stoppen. ‘Ik verwacht dat ze op zijn minst contact leggen met de getroffenen die op de adressenlijst van de terrorist staan.’

Vrijheid van meningsuiting

‘Ik begrijp dat brieven van veroordeelden slachtoffers van ernstige criminaliteit en hun familieleden erge stress bezorgen’, zegt Erling Fæste, de gevangenisdirecteur. ‘De wet bepaalt echter dat gedetineerden brieven moeten kunnen versturen, tenzij dit kan leiden tot nieuwe strafbare feiten.’ De gevangenis zal wel in dialoog gaan met de geadresseerden, om na te gaan of zij de brief willen ontvangen.

Breivik heeft tot 2016 zo’n 3.000 brieven verstuurd en ontvangen. Zijn advocaat, Øystein Storrvik, is van mening dat Breivik onder ‘extreem strikte voorwaarden staat als het gaat om communicatie met de buitenwereld. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er een wettelijke basis is om die nog verder aan te scherpen.’

Vereide vindt zelf dat de vrijheid van meningsuiting gerespecteerd moet worden. ‘Hoewel zo’n brief pijn doet, weet ik dat we ons niet mogen laten meeslepen. We zouden weleens in een situatie kunnen belanden waar we niet willen eindigen.’ Hij vertelde de Noorse omroep wat hij met de brief heeft gedaan. ‘Versnipperd, en zo is het goed.’