De meest iconische looks van Virgil Abloh

De 41-jarige Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh overleed zondag aan de gevolgen van kanker. Abloh ging liefst tegen de stroom in. Zijn tegendraadse parcours in de mode in 10 creaties.

Wanneer Virgil Abloh in 2018 artistiek directeur wordt van de mannenlijn van Frans luxebastion Louis Vuitton, worden er wat wenkbrauwen gefronst. Buiten een stage bij Fendi die hij in 2009 samen met Kanye West volgde, heeft Abloh geen enkele modeopleiding. Kan zo iemand wel aan het hoofd staan van de mannenlijn van een gigantisch merk als Vuitton?

Het is zijn vriend Kanye West die in Abloh’s talent geloofde en hem aanstelde als creatief directeur bij zijn studio Donda. Wanneer de twee in 2018 ruzie hebben, corrigeerde West dat hij ‘creatief medewerker’ is. Hoe het ook zij, samen met West stond Abloh mee aan de basis van de Yeezy’s, de sneakers die sportschoenen definitief van gemakkelijk schoeisel betonneerden tot exclusief mode-item.

Samen met Kanye West ontwerpt Virgil Abloh een sneaker/ sb-roscoff

Met Pyrex startte Abloh in 2012 zijn eerste eigen modelabel. Geïnspireerd door voorbeelden als beeldend kunstenaar Duchamp en Warhol stelde Abloh zich vooral op als een disruptieve kracht. Sarcastische slogans, shorts en hemden waar ‘23’ en ‘pyrex’ op gedrukt staan vormen de basis van de streetwear collectie: pyrex is slang voor drugs. De shorts van het label dat ondertussen werd opgedoekt zijn collector’s items geworden.

De stukken van Abloh’s collectie zijn collector’s items geworden/ MAFF TV

Van Pyrex ging Abloh verder naar Off-White, zijn eigen label waarmee hij zichzelf definitief als stoorzender in de mode op de kaart zette. Abloh stond garant voor streetwear in het luxesegment te brengen. Hij was het die de wielrennershortjes mee in het modebeeld katapulteerde.

Virgil Abloh en Noami Campbell op het einde van de zomercollectie van 2018/ Getty Images

Tegen 2018 was het merk zo populair dat het volgens de website Lyst, die elk kwartaal een lijst maakt van de populairste merken en producten op basis van online shop- en zoek­gedragvolgens uitbrengt, Gucci achter zich laat als populairste modemerk.

Bella Hadid (links) en Kendall Jenner lopen voor Off-White zomer 2018/ Getty images

In 2019 verving hij Kim Jones als ontwerper voor de mannencollectie van Louis Vuitton. Abloh stuurde een schokgolf doorheen het modelandschap. Streetwear en meer algemeen het mannensegment in de luxesector werden niet langer stiefmoederlijk behandeld. Zijn eerste collectie voor het huis was er een met felle kleuren en referenties naar utalitarian wear: grote zakken met ritsen en harnassen in neonkleuren.

Abloh’s eerste collectie voor Louis Vuitton/ Catwalkpictures.com

Acteurs als Timothee Chalamet zijn van het begin fan van Abloh’s werk. Sinds Chalamet een ‘harnas’ van Abloh’s hand naar de Golden Globes droeg, is Abloh’s naam ook als mannenontwerper definitief doorgebroken.

Timothee Chalamet/Foto: AFP

Abloh was de man van de collabs. Zo werkte samen met verschillende merken, zoals meubelgigant Ikea, maar ook Nike, waarvan Serena een stuk droeg op de semifinales van de US Open in 2018.

Serena Williams/ Getty Images

Tijdens zijn werk voor Vuitton bleef Abloh voor zijn eigen merk Off-White creëren. In juli 2021 investeerde LVMH (het modeconcern achter Louis Vuitton) nog in het label door 60 procent van de aandelen te kopen.

Gigi Hadid tijdens de zomercollectie van 2020 voor Off-White/ Christophe Petit-Tesson/EPA

In 2020 komt Abloh in België in opspraak nadat Belgisch ontwerper Walter Van Beirendonck hem in Knack Weekend beschuldigde van plagiaat. De architecturale vormen op zijn kledij zouden wel erg geïnspireerd zijn op Van Beirendoncks’ collectie uit 2016. Het zal niet de eerste of de laatste keer zijn dat Abloh beschuldigd wordt van plagiaat: ‘Er hoeft maar drie procent te veranderen aan een ontwerp om het te claimen als iets nieuws’, zei de ontwerper daarover. ‘Trolling’, noemt de ontwerper het zelf.

Abloh’s wintercollectie voor 2021. Van Beirendonck beschuldigt hem voor dit silhouet van plagiaat/ Catwalkpictures.com

Ook wanneer Hailey Baldwin zanger Justin Bieber het jawoord gaf, was het trouwkleed van Abloh’s hand. Een klassieke jurk, buiten de expliciete tekst op de sleep: ‘Till death do us part’ , wat zoveel betekent als ‘tot de dood ons scheidt’. Een opvallende tekst zoals deze is een signatuur van Abloh’s stijl.

Hailey Baldwin geeft zanger Justin Bieber het jawoord in een jurk getekend door Abloh/Instagram Hailey Bieber