Matthew McConaughy bergt zijn politieke ambities voorlopig op. De Amerikaanse acteur liet in een videoboodschap op Twitter verstaan dat hij het ‘een eer vindt dat mensen aan hem denken als een politieke leider’, maar dat hij momenteel ‘die weg niet zal opgaan.’ De mededeling komt er nadat McConaughy vorige week nog had gezegd dat hij overwoog om zich kandidaat te stellen voor het gouverneurschap in Texas.